En directe | Quim Torra afronta el primer ple d'investidura

El candidat de JxCat a ser investit president de la Generalitat, Quim Torra, afronta aquest migdia el primer ple d'investidura després d'haver promès un "procés constituent", pendent del sentit dels vots d'una CUP que l'obligarà a presentar-se a un incert segon ple.



Dos dies després que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ungís des de Berlín Torra com a candidat alternatiu, el president del Parlament, Roger Torrent, ha convocat per a aquest migdia la primera sessió del ple d'investidura. Ben segur que Torra avui no podrà ser investit president ja que JxCat i ERC sumen 66 diputats, insuficients per a assolir la majoria absoluta -68 vots- que s'exigeix en primera votació.



Torra tindrà una segona oportunitat al cap de 48 hores: en la segona votació de dilluns, en tindrà prou amb la majoria simple, cosa que fins avui semblava del tot factible, ja que la CUP havia reiterat moltes vegades que s'abstindria davant de qualsevol candidat de JxCat que no fos Puigdemont. No obstant això, la CUP ha fet saltar avui totes les alarmes en el si de JxCat i ERC en anunciar que, més enllà de l'abstenció d'avui, el seu vot per a la votació de dilluns segueix en l'aire. Tres assemblees territorials de la CUP partidàries de canviar l'abstenció per un 'no' -en les quals predominen els militants de Endavant, un dels dos grans sectors interns- han forçat una reunió extraordinària del consell polític de la formació. El consell polític de la CUP es reunirà diumenge a Cervera (Segarra) per pronunciar-se de nou sobre els vots dels seus quatre diputats en la investidura, que per tant està en l'aire.









10.54 h

Tardà aposta per la intermediació internacional

I a partir d´ara treballar per superar com abans millor la fase de confrontació amb l´Estat per tal de fer-ne possible una altra de diàleg/negociació/intermediació internacional a fi d´assolir una resolució democràtica a la demanda de la ciutadania catalana. — Joan Tardà i Coma (@JoanTarda) 12 de mayo de 2018



10.40 h

Demòcrates avala la investidura de Torra amb un 88,5% dels vots

El diputat d'ERC al Congrés Joan Tardà ha demanat mediació internacional per superar la "fase de confrontació" amb l'Estat. En una piulada a les xarxes socials, el republicà ha afirmat que a partir d'ara s'ha de treballar "com abans millor" per superar aquesta fase i fer-ne possible una altra de "diàleg/negociació/intermediació internacional" per tal d'assolir una "resolució democràtica" a la demanda de la ciutadania catalana.Els dos diputats de Demòcrates de Catalunya, inclosos dins el grup d´ERC, votaran a favor de la investidura del candidat de JxCat a la presidència de la Generalitat, Quim Torra. Així ho ha decidit la seva militància en una consulta interna impulsada des de la direcció de la formació que lidera Antoni Castellà. En total, 491 persones, un 88,54% dels vots emesos pels membres de Democrates, ha votat ´sí´ a avalar Torra com a futur president de la Generalitat, "amb la condició que la seva acció política serveixi per fer efectiva la República, amb lleialtat al mandat de l'1-O", tal i com plantejava la seva pregunta. Amb un cens total de 2.358 militants, han votat un 23,5% (554 electors) del total. Només un 9,87% (55 vots) han votat en contra d´avalar la investidura i 9 persones (1,59%) s´han abstingut.