El 'Govern a l'exili' ha proposat atorgar la Creu de Sant Jordi a 18 persones i 18 entitats que s'han destacat per la promoció i cura de la identitat de Catalunya en el pla cívic i cultural. Puigdemont i els consellers cessats consideren que "és especialment necessari aquest reconeixement en el context de regressió democràtica i de drets fonamentals que viu el país". Entre els guardonats d'enguany destaquen entitats com Proactiva Open Arms, la Fundació Alzheimer Catalunya, l'Associació de Bombers Voluntaris de la Generalitat a Puigcerdà o el Cercle Filatèlic i Numismàtic de Ripoll, a banda de personalitats com la monja dominica Lucía Caram, l'historiador i president de la Comissió per la Dignitat Josep Cruanyes, l'activista cultural Nemesi Solà o la professora Victòria Almuni. Les Creus de Sant Jordi es van crear l'any 1981 amb la finalitat de distingir les persones naturals o jurídiques que han prestat serveis destacats al país i les persones, i representa el màxim reconeixement per part de la Generalitat.

Les altres personalitats que el 'Govern a l'exili' proposa per a les Creus de Sant Jordi són Eduard Admetlla, Francesc (Xicu) Anoro Zuferri, Tomàs Barris Ballestí, Lourdes Benería Farré, els Germans Joan i Martí Castells Badia, M. Assumpció Malagarriga Rovira, Santiago Marré Burcet, Carme Mayol Fernández, Leonora Milà Romeu, Pepita Pardell Terrade, Josep M. Roset Camps, Jordi Sierra Fabra, Roser Vernet Anguera i Joan Viñas Salas. Pel que fa a les entitats, aquestes són l'Associació Societat Coral "El Vallès", de Ripollet; l'Ateneu de Sant Just Desvern; el Casal Societat La Principal, de Vilafranca del Penedès; la Cooperativa La Colmena, de Santa Coloma de Gramenet; el Cor Claverià l'Aliança, de Lliçà d'Amunt; Marduix, de Sant Esteve de Palautordera; Nits Musicals de Guardiola de Berguedà; l'Orfeó Reusenc; l'Orfeó Sarrienc, Barcelona; la Reial Societat Arqueològica Tarraconense, Tarragona; la Societat Casino "la Unió", de Vidreres; la Societat Cultural i Recreativa "La Cumprativa", de Llorenç del Penedès; la Societat Recreativa El Centre, també de Llorenç del Penedès; i la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, de Barcelona.