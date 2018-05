Més de 50 palestins morts en les protestes contra l'obertura de l'Ambaixada dels EUA a Jerusalem

Almenys 52 palestins han mort i uns 2.400 han resultat ferits pels trets efectuats aquest dilluns per les forces de seguretat israelianes, durant protestes a la frontera de la franja de Gaza pel trasllat de l'Ambaixada nord-americana a Jerusalem i el 70è aniversari de la creació de l'Estat d'Israel.

El portaveu del Ministeri d'Exteriors palestí, Ashraf al Qidra, ha afirmat, en declaracions recollides per l'agència de notícies Wafa, que el balanç de víctimes és de 52 morts, inclosos sis menors, i 2.400 ferits, si bé ha advertit que el nombre de morts podria augmentar per la gran xifra de ferits, alguns greus.

Es tracta del major balanç de víctimes que s'ha registrat en un sol dia de protestes des que van començar les mobilitzacions en els Territoris Palestins, tan a Gaza com a Cisjordània, per reivindicar el dret al retorn dels refugiats palestins. Des de llavors, han mort prop de cent palestins sense que hi hagi cap baixa del costat israelià.

L'Exèrcit israelià, que ha enviat reforços a la frontera amb Gaza, ha llançat octavetes a l'enclavament, advertint els palestins de "no servir d'instrument a Hamàs" o apropar-se o provocar danys a la tanca fronterera. Tot i això, milers de palestins s'han concentrat en cinc punts al llarg de la frontera.

Gasos lacrimògens i foc real



Els testimonis consultats per les agències de notícies Wafa i Maan, totes dues palestines, han indicat que les tropes jueves han emprat gasos lacrimògens i foc real contra els manifestants. A més, segons aquests testimonis, avions israelians han llançat material inflamable per cremar els pneumàtics que els manifestants han col·locat a la tanca.

En un missatge posterior, ha xifrat en uns 35.000 els palestins concentrats a la frontera i ha denunciat que "tres terroristes han intentat col·locar un artefacte explosiu prop de la tanca de seguretat a Rafah, aprofitant els violents disturbis". "En resposta, l'Exèrcit israelià ha disparat contra els terroristes, que han estat abatuts", ha precisat.

El ministre de Salut a la franja de Gaza, Jawad Awad, ha instat els governs i les organitzacions internacionals a aturar el que ha qualificat de "massacre israeliana contra manifestants desarmats", segons informa l'agència palestina Wafa.

"Tots els països que diuen recolzar els Drets Humans haurien d'adoptar una postura seriosa de protegir civils desarmats", ha sostingut en un comunicat, instant a l'Organització Mundial de la Salut (OMS), la Creu Roja i les Nacions Unides a "actuar per aturar la màquina de matar israeliana ".

Israel fa responsable Hamàs de les protestes



La repressió israeliana de les protestes ha generat crítiques a nivell internacional, però Isreal assenyala que és el moviment islamista Hamàs qui instiga la violència a Gaza. I els Estats Units secunden aquesta versió, uns EUA que són centre de les crítiques dels països àrabs pel trasllat de la seva Ambaixada a Jerusalem des de Tel Aviv.

"Hamàs està encapçalant una operació terrorista sota la cobertura de les masses en tot Gaza", ha denunciat l'Exèrcit israelià en el seu compte de Twitter, assegurant que té informació d'Intel·ligència que en últim terme la intenció del grup islamista és "perpetrar atacs terroristes , inclosa una infiltració massiva "en territori israelià.

Segons l'Exèrcit israelià, els seus efectius a la frontera està actuant "d'acord amb els procediments estàndard". "L'Exèrcit israelià està preparat per una varietat d'escenaris" i compta amb comandants presents en el terreny per avaluar la situació. "L'Exèrcit israelià actuarà per la força contra qualsevol activitat terrorista", ha previngut.

Voluntat de creuar la tanca



"Avui és el gran dia quan creuarem la tanca i li direm a Israel i al món que no acceptarem romandre ocupats per sempre", ha sostingut Ali, un professor de ciències de Gaza que rebutja oferir el seu nom complet. "Molts pot ser que es converteixin en màrtirs avui, massa, però el món escoltarà el nostre missatge. L'ocupació ha d'acabar", ha afegit en declaracions a Reuters.

Les protestes està previst que culminin aquest dimarts, el dia que els palestins coneixen com 'Nakba' (catàstrofe) quan, el 1948, va començar l'èxode de centenars de milers d'ells de les seves llars per la creació de l'Estat d'Israel.