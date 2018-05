Mor Margot Kidder, l'actriu que va interpretar Lois Lane a Superman

L'actriu Margot Kidder, coneguda per interpretar a la periodista Lois Lane en les pel·lícules de Superman estrenades en les dècades dels 70 i 80, ha mort als 69 anys, segons ha anunciat la Funerària Franzen- Davis a Livingston, Montana.

La funerària ha explicat al seu web que Kidder va morir diumenge a la seva casa de Montana. La causa de la mort no apareixia detallada. Kidder, nascuda al Canadà, també va participar en la pel·lícula Great Waldo Pepper i en la sèrie de televisió per a nens R.L. Stine 's The Haunting Hour.