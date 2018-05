Tres detinguts a Lleida en la protesta convocada pel CDR el dia de la detenció de Puigdemont

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns al matí tres persones a Lleida acusades de desordres públics durant la protesta convocada pels Comitès en Defensa de la República (CRD), el dia de la detenció de Puigdemont, el passat 25 de març, a Alemanya. També han citat a declarar més persones i no es descarten més detencions ja que l'operació policial està oberta. Des dels CDRs de Lleida han convocat una concentració aquest dilluns a les 20h per rebutjar el que consideren unes detencions i citacions "arbitràries". S'ha convocat al mateix lloc on va tenir lloc la protesta del 25 de març, a la plaça de la Pau, davant de la subdelegació del govern espanyol de Lleida.

La protesta convocada pels Comitès de Defensa de la República davant la subdelegació del govern espanyol a Lleida, el passat 25 de març, va viure escenes de tensió entre els manifestants i els Mossos, que van carregar diverses vegades per evitar que els concentrats poguessin arribar fins a les portes de l'edifici. La mobilització, amb el lema 'Trenquem les cadenes de la repressió', va arribar a congregar unes 3.000 persones, xifra que es va reduir a uns quants centenars quan van començar els enfrontaments amb la policia.

Els moments més tensos es van viure quan desenes de concentrats van desbordar el cordó policial per acostar-se a l'entrada de l'edifici, moment en què els Mossos van treure les porres per fer-los retrocedir. Hi va haver diverses persones ferides i un manifestant, un veí de Lleida de 18 anys, va ser evacuat en ambulància ferit al cap, suposadament, per un cop de porra.

Durant la protesta es va penjar una estelada i una pancarta demanant la llibertat dels presos polítics a la façana de la seu de l'executiu espanyol a la capital del Segrià, on també es van llençar ous, llaunes i altres objectes.