Diversos ferits en enfonsar-se una graderia durant una entrevista de Risto a Iniesta

El set on s´enregistrava l´entrevista.

El set on s´enregistrava l´entrevista. Twitter.

Onze persones han resultat ferides lleus, dues d'elles menors, en esfondrar-se la graderia d'un plató que la productora Mediaset havia muntat en el camp de futbol Satalia de Barcelona per al rodatge d'una edició del programa "Chester", que presenta Risto Mejide a Cuatro. L'entrevistat era el futbolista del Barça Andrés Iniesta.

Segons han informat fonts municipals, l'accident ha ocorregut poc després de les 12h del migdia d'avui quan, per causes que s'estan investigant, s'ha enfonsat una graderia que la productora havia instal·lat per situar al públic del programa.

En el sinistre han resultat ferides onze persones, deu de les quals han estat trasllades a diferents centres sanitaris, cap d'elles de gravetat.

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha precintat el camp de futbol Satalia, situat al barri del Poble Sec, per retirar l'estructura sinistrada i recollir indicis que permetin esbrinar les causes de l'accident.

Paral·lelament, l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que obrirà diligències informatives per esbrinar les causes de l'accident ocorregut en el camp de futbol, de titularitat municipal.

El sinistre ha mobilitzat a diverses dotacions dels Bombers de la Generalitat i a ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

En un tuit, Risto Mejide ha afirmat que per respecte als ferits ha esborrat totes les publicacions que havia penjat a les xarxes socials sobre l'enregistrament d'avui del seu programa i ha afegit: "l'important és que es recuperin al més aviat possible".

Minuts més tard, Mediaset ha fet un altre tuit en el qual ha agraït "a cossos de seguretat, serveis d'ambulància i bombers de Barcelona l'atenció immediata als ferits lleus en el seu primer diagnòstic que ha ocasionat la caiguda d'una graderia del públic durant el rodatge d'una edició del programa Chester".