Torra emplaça Rajoy a fixar «dia i hora» per reunir-se i exigeix que s'acabi la intervenció de la Generalitat

El president investit de la Generalitat, Quim Torra, ha convidat aquest dimarts, des de Berlín, al president espanyol, Mariano Rajoy, a fixar "dia i hora" per celebrar una reunió entre ells dos.

Al costat del líder de JxCat, Carles Puigdemont, Torra ha avançat que enviarà una carta a Rajoy reiterant la seva "oferta de diàleg" i exigint que s'acabi l'aplicació de les mesures derivades de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, així com la intervenció financera que podria anar més enllà de la formació del Govern.

A més, Torra ha avisat que un dels principals elements a abordar és la necessitat d'acabar amb la presó dels polítics sobiranistes, que ha considerat que estan privats de llibertat precisament per ser independentistes.

"El meu primer objectiu és oferir diàleg al govern espanyol. Senyor Rajoy, marqui lloc, dia i hora per dialogar". Amb aquestes paraules, Torra ha deixat clar que vol una reunió amb el cap de l'executiu espanyol tan bon punt sigui possible un cop assumit el seu càrrec de president de la Generalitat. És per això que des de Berlín i després de trobar-se amb Puigdemont, ha avançat que enviarà en breu una carta a Rajoy reclamant-li aquesta reunió. "L'objectiu és que Rajoy posi data i lloc, i allà hi serem. Sense condicions, parlem de tot, però parlem", ha dit.

Però Torra no vol quedar-se ahí, i aprofitarà la missiva per reclamar a Rajoy que "acabi amb la suspensió de l'autogovern", referint-se tant a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució com al control financer de la Generalitat, que darrerament han anunciat que l'Estat vol mantenir encara que hi hagi un nou Govern en marxa. En aquest sentit, el president investit ha assegurat que s'ha "sorprès molt" en saber les intencions del govern espanyol de mantenir el control i la intervenció de les finances.

"Ens diuen que una cosa és el 155 i una altra la intervenció de les finances de Catalunya. Les dues coses s'han de tractar conjuntament, i han d'acabar amb el nou Govern. No hi ha prou amb aixecar el 155. Si el Govern català no té control de les finances és una intervenció per altres vies, i això no respectaria la voluntat del poble català del 21-D", ha sentenciat.

Per últim, Torra ha volgut aprofitar la trobada a Berlín amb Puigdemont per "denunciar la repressió" que atribueix a l'Estat cap als independentistes, i ha vlgut explicar als mitjans internacionals que actualment a Espanya "hi ha presoners polítics". "El jutge mateix així ho ha constatat. Diu que no els pot alliberat perquè son independentistes. A més, ningú ha vist rebel·lió fins ara, i estan a la presó per un crim que no han comés. Això s'ha d'aturar", ha reclamat amb la mirada posada també en la reunió que demana amb Rajoy.