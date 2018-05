Badalona deixa de pagar a Albiol 10.000 euros perquè diu que no va als plens

L'Ajuntament de Badalona, ha deixat de pagar 10.007 euros al president del grup municipal del PP en aquest municipi i líder del partit a Catalunya, Xavier García Albiol, perquè considera que té una assistència als plens municipals irregular i no està complint amb les seves obligacions com a regidor.

Segons ha avançat RAC1 i ha confirmat l'ACN, la decisió es va prendre el mes d'octubre de 2017 i es tracta dels diners que el regidor popular hauria de percebre en concepte de dietes. A més, un informe del secretari municipal del passat mes d'abril ha revelat que durant aquest mandat García Albiol només ha pres part de forma integra en quatre de cada deu sessions. A la resta hi ha arribat tard, ha marxat abans o directament no hi ha anat.

El mes de juny de 2017 l'alcaldessa de la ciutat, Dolors Sabater, ja va fer arribar una carta a Xavier García Albiol alertant-lo que els representants municipals tenen el dret i el deure d'assistir a les sessions de la corporació municipal que hagin estat convocades legalment.

El secretari municipal de Badalona va emetre un informe el passat 23 d'abril que analitzava l'assistència de García Albiol al ple. El document revela que només ha pres part de forma íntegra en quatre de cada deu plens de tot el mandat. A la resta, o ha arribat tard, o n´ha marxat abans o, directament, no hi ha anat.