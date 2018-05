La fiscalia belga rebutja l'extradició de Toni Comín, Meritxell Serret i Lluís Puig

Bèlgica ha rebutjat aquest dimecres l'euroordre d'extradició contra els consellers destituïts Toni Comín, Meritxell Serret i Lluís Puig. El jutge ha considerat que la petició d'extradició emesa pel Tribunal Suprem té "irregularitats" i l'ha desestimat. "El jutge ha decidit que l'euroordre no s'executarà, ha sigut rebutjada per la justícia belga perquè es considera, com havíem proposat des de la defensa, que no compleix amb els requisits de forma que la norma preveu, és una euroordre irregular", ha indicat Toni Comín, que ha advertit que la decisió "ferma" del tribunal "posa de manifest que s'abusa del codi penal per perseguir polítics". "És el moment que s'acabi amb aquest abús", ha dit el conseller destituït. "Demanem que s'acabi la judicialització de la política, volem la llibertat dels nostres companys, que es resolgui políticament aquet conflicte, per la via democràtica i pacífica"; ha assegurat la consellera cessada Meritxell Serret.