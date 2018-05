Rivera demana que s'estengui el 155 i que es controlin els mitjans de comunicació

El president de Cs, Albert Rivera, ha demanat al president del govern espanyol, Mariano Rajoy que "estengui el 155" i que ho faci d'"immediat" i incloent el control dels mitjans de comunicació públics, els Mossos, l'activitat financera de la Generalitat i la política exterior. Ho ha explicat Rivera en una compareixença posterior a la reunió que ha mantingut amb Rajoy a la Moncloa, on també ha reconegut que aquesta no és la postura que defensa Rajoy. Davant d'això, ha defensat que "fer política avui és aplicar el 155" i que això és "molt més sensat i moderat" que tornar a la via penal. "No és moment de contemplacions ni de 'bonismes' sinó d'actuar de manera serena, clara i de la mà tots els constitucionalistes", ha declarat. Així, Rivera ha traslladat a Rajoy que si porta al Senat una nova proposta de 155 "corregint els errors" que s'han observat en l'anterior tindrà el suport de la formació taronja.

Rajoy i Rivera s'han reunit aquest dijous al matí, després que el president del govern espanyol ho fes el passat dimarts amb el líder del PSOE, Pedro Sánchez. De la trobada va sortir el compromís de tornar a aplicar el 155 en el cas que fos necessari i segons les actuacions del nou Govern. Avui Rivera però li ha demanat a Rajoy que no esperi ja que ha considerat que amb la situació actual ja es donen les condicions per estendre el 155. Ha reconegut però que caldria una proposta de l'executiu estatal que torni a passar pel Senat i ha instat Rajoy a fer-ho, garantit el suport de la seva formació.

Rivera ha expressat que el que ca és "estendre el 155 per garantir els drets i llibertats de tots els catalans" i que cal fer-ho davant d'un president de la Generalitat "racista, que odia la meitat dels catalans" i que pretén continuar amb el procés. Ha afegit però que aquest nou 155 hauria d'incloure també el control de les finances de la Generalitat, la seguretat ciutadana, els mitjans de comunicació públics i la política exterior.

Sobre les finances, ha afirmat que no es pot permetre que es destini diner públic "al procés separatista" i ha lamentat que hi ha situacions fins ara en que "s'han desviat fons per fer un cop d'estat". Pel que fa als Mossos, ha reivindicat que són una policia "de l'Estat" i que, per tant, "no poden anar contra l'Estat". Per això, ha dit que cal que la cúpula policial catalana "estigui absolutament compromesa amb la Constitució i l'Estatut".

Pel que fa als mitjans de comunicació públics, ha valorat que han d'actuar "per informar i no per desinformar o fer propaganda separatista amb diners públics", que és el que creu que ha passat fins ara. "No té sentit que una televisió o ràdio de l'Estat vagi en contra de l'Estat com hem vist", ha manifestat. Per últim, ha proposat un control de la política exterior que faci la Generalitat per evitar que es torni a posar en marxa una "estructura de propaganda".



"El 155 és fer política"

Amb aquestes paraules, Rivera ha rebutjat que el govern espanyol no aposti per un nou 155 de manera immediata i ha reivindicat que fer-ho és la forma de fer política. Ha afegit que "no seria legítim no fer res, mirar cap a una altra banda i sortir corrents de Catalunya". I és que segons Rivera, "no passa res" per aplicar el 155 perquè "és política" i permet "evitar delictes".

I ho ha defensat assegurant que les declaracions de Torra apunten novament cap a la via unilateral i per això ha valorat que si Torra no es compromet "específicament" a complir la Constitució i "rectifica" dels anuncis fets, té sentit aplicar el 155 novament. A més, ha criticat que el primer acte del president de la Generalitat ha estat viatjar a Berlín per "retre homenatge" a un "pròfug de la justícia", en al·lusió a Carles Puigdemont, un acte que segons ell demostra que "qui mana" és el líder de Junts per Catalunya.

A més, ha esperat que Rajoy "no condicioni" l'actuació a Catalunya "al que diguin els nacionalistes", en referència al posicionament del PNB per aprovar els pressupostos estatals. En aquest sentit, ha fet una crida al PSOE apuntant que si finalment el PNB no donés suport als comptes, amb la seva abstenció "sortirien endavant".



Modificació legislativa per evitar que Puigdemont torni a ser candidat



D'altra banda, Rivera ha aprofitat la trobada a Rajoy per demanar-li que doni suport a la seva iniciativa de modificar la llei per evitar que un "pròfug" de la justícia pugui presentar-se com a candidat a les eleccions. "S'imaginen el ridícul que suposaria que Puigdemont tornes a ser candidat?", ha plantejat.

A més, ha anunciat que Cs demanarà a la Mesa que es retiri el sou als diputats que estan a l'estranger i no assisteixen als plens parlamentaris. "No hi ha dret que els espanyols estiguin pagant un sou a qui ha donat un cop d'estat", ha plantejat.

Avala que el govern espanyol no hagi assistit a la presa de possessió de Torra

Rivera també ha criticat la presa de possessió de Torra i ha assegurat que li sembla "molt bé" que el govern espanyol no hi hagi assistit. Ha afegit però que quan "es va tapar amb una manta negra el Rei" en les preses de possessió d'Artur Mas i Carles Puigdemont l'executiu espanyol hauria d'haver fet el maetix.

Per últim, ha reiterat que cal revisar el mecanisme de l'euroordre per tal que la llibertat a Europa no es converteixi en "llibertat de delinqüents fugint d'un lloc a un altre".