El primer ple ordinari del Parlament es podria celebrar divendres

El Parlament ha convocat la Mesa (9:30) i la Junta de Portaveus (10:00) per dimecres que ve. Fonts parlamentàries consultades per l'ACN han explicat que, d'aquesta manera, el ple previst per la setmana vinent es podria celebrar divendres 25. A la reunió de la Mesa de fa dos dies es va acordar que la sessió plenària tindria lloc dimecres 23, tot i que el president del Parlament, Roger Torrent, encara no l'ha convocat.

Aquest seria el primer ple ordinari després de la investidura del 131è president de la Generalitat, Quim Torra. A la sessió s'espera que s'hi aprovi la creació de les comissió d'investigació de l'espionatge polític i la formació de les comissions legislatives. També hi ha la gran incògnita de si Torra compareixerà per explicar l'estructura del seu nou Govern, tal com ha demanat l'oposició.

La portaveu del PSC, Eva Granados, ja ha recordat que l'article 23 de la Llei 13/2008 de la Presidència de la Generalitat i del Govern s'assenyala que "el president ha de comparèixer davant el Parlament per donar-li compte de l'estructura i la composició que adopta el Govern en constituir-se, i també de les modificacions posteriors".

Sigui com sigui, continua la incògnita sobre quan es nomenaran els consellers del Govern de Torra. El president de la Generalitat té previst visitar els "presos polítics" dilluns que ve, i abordarà amb Jordi Turull i Josep Rull la seva restitució com a consellers de la Presidència i de Territori i Sostenibilitat, respectivament. Al seu torn, el govern espanyol ha alertat aquest divendres al migdia que actuarà si Torra nomena consellers alguns dels empresonats i li ha demanat que "no augmenti la tensió".