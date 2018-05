Torra demana per carta una reunió a Rajoy per poder dialogar «sense condicions»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha adreçat una carta al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, per demanar-li una reunió per poder dialogar "sense condicions" i "amb el respecte institucional mutu, amb la predisposició a parlar de tot, sense límit temporal" i amb el format "més oportú". Torra també reclama al president espanyol "reconduir la política a la política" i li trasllada que és per això que ha volgut la primera carta com president fos per demanar-li la trobada. En el text, Torra avança a Rajoy que defensarà el projecte que "va avalar la majoria de ciutadans de Catalunya el passat 21 de desembre, fidel a l'expressió democràtica de l'1 d'octubre i el seu resultat" i assenyala que "les circumstàncies del país eren, i continuen sent, excepcionals per l'existència de polítics catalans, demòcrates i honorables, en plenitud de drets polítics, en situació de presó preventiva o a l'exili".

En la carta, Torra expressa a Rajoy que està convençut que el diàleg "és la millor manera d'avançar" i emplaça el president espanyol a abordar "el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat espanyol i que ha d'afrontar-se únicament des de la política".

Així mateix, el president de la Generalitat apunta que les prioritats del seu Executiu seran "el progrés, la cohesió social, la prosperitat econòmica i la defensa de la democràcia i dels drets fonamentals". "Uns principis que ens permeten construir un país millor i per als 7,5 milions de catalans. Un país que és divers, cívic, respectuós, profundament compromès amb els valors democràtics i que aspira legítimament a disposar per al futur de millors oportunitats per a tots els catalans", conclou Torra.

Mentrestant, aquest divendres ha estat el primer dia de Torra com a president de la Generalitat després que ahir prengués possessió del càrrec en una cerimònia molt breu i amb l'única presència institucional del president del Parlament, Roger Torrent. Tot i així, els noms que formaran l'Executiu encara estan a l'aire a l'espera que JxCAT i ERC acabin de tancar un acord definitiu per la intenció de Torra de "restituir" alguns dels presos de JxCat i afirmar la fórmula legal per fer-ho sense que l'Estat pugui impedir-ho.

Paral·lelament, el portaveu del govern espanyol, Iñigo Méndez de Vigo, ha avisat en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que actuaran si el president Torra aprofita la visita a les presons dilluns per nomenar consellers alguns dels empresonats. Méndez de Vigo ha evitat avançar quin és el pla de la Moncloa però ha advertit que si prenen possessió des de la presó actuaran. Méndez de Vigo també ha defensat que la voluntat del govern espanyol és la d'obrir "una nova etapa" a Catalunya i tornar a apostar pel diàleg "sense data de caducitat i dins de la llei".