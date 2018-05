Tres supervivents i més de cent morts després d'estavellar un avió a l'Havana

Un bomber treballant per apagar les flames després del fatal accident

Un avió que cobria la ruta entre l'Havana i la província cubana d'Holguín, a l'est del país, es va estavellar ahir després d'enlairar-se de l'aeroport internacional José Martín, a la capital, deixant almenys «tres supervivents», tal com va indicar la premsa oficial. L'avió és un Boeing 737, operat per la companyia estatal Cubana de Aviación i arrendat a l'aerolínia mexicana Damojh, en el qual viatjaven 105 persones, entre passatge i tripulació, inclosos cinc nens. D'acord amb el diari oficial Granma, tots eren estrangers.

L'aparell es va desplomar sobre una zona agrícola coneguda com a Rancho Boyeros que envolta l'aeròdrom de la capital, molt a prop de la terminal 1. Imatges difoses pels mitjans locals mostraven una gran fumera. Granma va informar que hi ha almenys «tres supervivents», que es troben greus i que ja van ser traslladats a un hospital. A l'hora de tancar l'edició, es desconeixien més detalls sobre el balanç de víctimes.