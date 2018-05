Quan Harry va trobar Meghan

n El príncep Enric d'Anglaterra i l'actriu nord-americana Meghan Markle van contraure matrimoni ahir a la capella londinenca de Saint George després que la reina mare Isabel II els declarés nous ducs de Sussex.

En una cerimònia oficiada per l'arquebisbe de Canterbury, Justin Welby, els contraients van pronunciar els seus vots davant la família real britànica i més d'un centenar d'assistents, entre els quals hi havia celebritats, com l'actor George Clooney, la seva esposa i advocada Amal Clooney, l'exfutbolista David Beckham o la presentadora de televisió Ophrah Winfrey, així com companys de treball de Markle en la sèrie Suits, que va coprotagonizar.

El casament va estar marcat també per un fervorós sermó del bisbe de Chicago, Michael Curri: «Hi ha poder en l'amor. Qualsevol que alguna vegada s'hagi enamorat sap a què em refereixo», va predicar Curri en un espectacular discurs amb esments a l'activista Martin Luther King i en el qual va esmentar també al filòsof jesuïta Pierre Teilhard de Chardin: «Si els éssers humans som capaços de recollir l'energia de l'amor, haurem descobert el foc per segona vegada en la nostra història».

La cerimònia també es va caracteritzar per certes ruptures consensuades de la tradició. Markle no va declarar obediència al seu espòs durant els vots i va caminar durant cert tros fins a l'altar sense acompanyament.

Desenes de milers de curiosos i entusiastes monàrquics van flanquejar el recorregut de la limusina Rolls-Royce en la qual Markle va arribar el castell onejant banderes i xisclant mentre el vehicle passava amb la núvia i la seva mare.

Els controladors de tràfic aeri del proper aeroport de Heathrow, un dels més actius del món, van dir que l'espai aeri sobre Windsor va estar tancat durant 15 minuts abans de la cerimònia.

En l'exterior, una banda militar amb uniformes escarlata i barrets de pell d'ós entretenia milers de curiosos i entusiastes que es van congregar darrere de les tanques, sota un cel buit i un sol resplandeciente. Per a la cerimònia es va muntar un important desplegament de mesures de seguretat que incloïa policia armada amb rifles semiautomàtics patrullant els carrers i agents a les teulades.

El lloc on va tenir lloc l'enllaç de la parella –que es va conèixer en una cita a cegues el 2016 i es va enamorar en una carpa sota els estels a Bostwana– és la capella de Saint George, del segle XV, al castell de Windsor, llar de 39 monarques anglesos des del 1066.

Les graelles televisives van oferir ahir documentals, programes especials i directes per donar cobertura al casament. La 1, de TVE, va retransmetre en directe l'enllaç a través del senyal de la BBC. El canal 3/24, de Televisió de Catalu-nya, tambe va retransmetre la cerimònia. La boda va ser també un dels principals continguts dels informatius d'altres cadenes estatals, com a Telecinco i les notícies de Cuatro