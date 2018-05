Agressió unionista en una platja de Canet de Mar

Una vintena de persones han desmuntat aquest dilluns al migdia a Canet de Mar (Maresme) el muntatge de creus grogues que el CDR del municipi havia instal·lat a la platja. L'acció dels unionistes, segons informa Vilaweb i El Món, ha estat de caire violent i s'ha saldat amb almenys tres ferits. Un d'ells seria el regidor de la CUP Marc Jiménez.



L'objectiu dels agressors, que anaven encaputxats, era arrencar les creus. Al moment dels fets les custodiaven membres del CDR de Canet, que tot i no evitar que se les emportessin, haurien estat agredits.





ATENCIÓ! Agressions feixistes a #Canet quan un grup d´ultres han vingut a destrossar el muntatge que el CDR havia fet a la platja. Tres ferits. #AlertaUltra pic.twitter.com/LRjYJtqgOm — Biel LG?? (@bielopez) 21 de mayo de 2018

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha condemnat aquesta actuació en el seu compte de Twitter i ha lamentat que aquest tipus d'"agressions del feixisme unionista" continuïn "impunes". "No fem cap concessió a les seves provocacions. Si la nostra actitud cívica i no-violenta els exaspera, senyal que anem bé. No caiguem en cap provocació", ha indicat Puigdemont en el seu tuit.A Llafranc (Baix Empordà), unes altres creus també han generat tensió entre partidaris de la independència i unionistes. Diumenge, el CDR local en va instal·lar una desena a la platja, una acció que va derivar en enfrontaments verbals.A diversos vídeos divulgats avui a les xarxes socials es pot veure com algunes persones tomben les creus que altres han clavat a la sorra amb missatges com "llibertat", "justícia" o "democràcia", per denunciar, segons els promotors, l'empresonament de polítics secessionistes i "la injustícia que s'està vivint a Catalunya".En un d'aquests vídeos es veu una senyora que desclava algunes creus mentre és increpada per un grup d'independentistes, als quals els retreu: "Una cosa és política i una altra que els nens pensin que això és un cementiri".En altres vídeos s'aprecia com s'encaren persones que claven aquestes creus grogues a la sorra amb banyistes que les treuen, si bé al final baixa el to de la discussió i l'enfrontament verbal no arriba a més.