Bassa i Forcadell asseguren a Torra que se senten «ostatges de la justícia espanyola»

L'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i l'exconsellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, se senten "ostatges de la justícia espanyola" perquè es pregunten com pot ser que estiguin empresonades per haver permès parlar en un Parlament –en el cas de Forcadell- i per haver "cedit locals perquè el poble de Catalunya pogués votar" –en el cas de Bassa-. Així ho ha manifestat el president de la Generalitat, Quim Torra, després d'haver-les visitat a la presó d'Alcalá Meco. Torra també ha assegurat que s'ha trobat amb dues dones "extraordinàries" que li han dit que "aguantaran" fins que Catalunya aguanti.

La visita de Torra a Bassa i Forcadell ha tingut lloc després que aquest matí ja hagi visitat, a Estremera, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Oriol Junqueras i Oriol Romeva. Aquest dilluns a la tarda, Torra també visitarà Jordi Sánchez i Jordi Cuixart a Soto del Real.