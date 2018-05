El DOGC publica el decret de creació i estructura del Govern però no el dels nomenaments

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat aquest dilluns a la matinada el decret de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya però no el dels nomenaments. El decret que ha tingut el vistiplau del govern espanyol aborda l'estructura de la Generalitat i la denominació i les competències de cada conselleria. Concretament, estableix que hi haurà una vicepresidència i 13 conselleries, de les quals dues canvien de nom: el departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència (fins ara d'Afers exteriors, Relacions Institucionals i Transparència) i el departament de Polítiques Digitals i Administració Pública (que es deia Governació, Administracions Públiques i Habitatge). L'executiu espanyol ha justificat amb una carta que no ha autoritzat la publicació del decret dels nomenaments perquè planteja "problemes de viabilitat".

La missiva, que és la resposta del govern espanyol a la carta que la Generalitat va fer arribar a la Moncloa per informar del nou Govern, fa referència explícita al nomenament de Jordi Turull, Josep Rull, Antoni Comín i Lluís Puig i a les seves "circumstàncies" i a les "competències atribuïdes". La carta de la Moncloa recorda que la publicació de l'Acord per formar el Govern "requereix l'autorització per part de govern espanyol, sense el qual l'acte o disposició no tindria validesa i efectes".

El govern espanyol ha respost a la Generalitat que el decret de creació, denominació i competències del nou Govern "no planteja problemes de viabilitat" i es pot publicar al DOGC. No obstant, en relació a l'altre decret, que recull els nomenaments dels consellers, ha detallat que "es procedirà a analitzar la viabilitat de la seva publicació, ja que es preveu el nomenament com a consellers de Jordi Turull com a conseller de Presidència, Josep Rull, de Territori i Sostenibilitat, Toni Comín, de Salut, i Lluís Puig, de Cultura".

Aquest diumenge a la tarda el president de la Generalitat, Quim Torra, s'ha mostrat convençut que el govern espanyol "no incomplirà la llei" i aquest dilluns es publicaria al DOGC no només el decret de creació i estructura del Govern sinó també el dels nomenaments. "No em puc imaginar que el govern espanyol incomplirà la llei", ha afirmat Torra a Vilafranca del Penedès, on ha visitat la Fira de Maig. El president del Govern confia que dimecres vinent, data prevista per a la presa de possessió dels consellers, "s'aixequi definitivament el 155".