L'ANC convoca concentracions per dir «prou» als «xantatges del 155»

L'ANC ha convocat concentracions a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona per aquest vespre per dir "prou" als "xantatges del 155". Les protestes es convoquen després que el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) hagi publicat el decret de reestructuració del Govern de la Generalitat però no el dels nomenaments dels consellers. En la crida que ha fet a través de les xarxes socials, l'entitat sobiranista reclama "recuperar el mandat de l'1 d'octubre". Les concentracions es faran a les 19.30h al Born de Barcelona; a les 20h a la plaça de la Paeria de Lleida; a les 20h a l'avinguda 20 de juny de Girona; i a les 20.30h a la plaça Imperial Tàrraco de Tarragona.