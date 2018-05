L'ANC, entitats i partits sobiranistes criden a estudiar accions de desobediència civil

Les entitats i partits sobiranistes han fet una crida a estudiar accions de resposta contundents que vagin més enllà de la simple manifestació o concentració davant la deriva antidemocràtica del govern espanyol que incomplint la seva pròpia llei no ha publicat encara en el DOGC els nomenaments dels nous consellers, segons ha anunciat Elisenda Paluzie, presidenta de l'Assembla Nacional de Catalunya (ANC). Paluzie ha fet aquesta crida en la concentració convocada per l'ANV i secundada per entitats i partits sobiranistes davant les instal·lacions del Born de Barcelona. Paluzie ha dit que tots les entitats i partits tenen plena determinació a treballar tots junts per trobar la millor manera de superar aquesta repressió sense descartar ''si és necessari accions de desobediència civil'' que és un mecanisme de resposta ''legítim sempre que sigui amb accions democràtiques i pacífiques''. Davant els crits de vaga general d'una majoria dels concentrats, Paluzie no l'ha descartat i fins i tot ha reconegut que una eventual decisió del ''tripartit unionista'' (PP, PSOE i Ciutadans) d'allargar el 155 podria ser un bon moment per garantir l'èxit de la convocatòria.