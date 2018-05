Puig se sent «legitimat» com a conseller però hi renunciarà si és «l'única opció»

El conseller de Cultura destituït pel 155 i restituït pel president Quim Torra, Lluís Puig, ha manifestat que se sent "legitimat per seguir sent conseller" fins que el president Quim Torra li demani deixar pas a la formació d'un nou govern. "Si és l'única opció, la farem", ha dit Puig en una entrevista als 'Matins' a TV3, en què ha recordat que "no va dubtar ni un segon en dimitir i entregar l'acta de diputat" per motius d'aritmètica parlamentària. "El mateix faria ara", ha dit Puig, qui ha dit que no farà res que pugui perjudicar la cultura del país. Des de Brussel·les, Puig ha assegurat que el govern espanyol està "prevaricant" en no publicar el nomenament dels consellers al DOGC, un tràmit que "és administratiu". Així, ha considerat que el govern espanyol hauria d'haver deixat publicar el decret i, en tot cas, recórrer-lo posteriorment.

Puig ha explicat que aquest dilluns al matí s'ha posat el pin de l'escut de la Generalitat que porten tots els consellers de manera simbòlica. També ha dit que, tot i haver estat destituït, ell s'ha sentit "legitimat" com a conseller de Cultura també durant els darrers sis mesos.