El Constitucional rebutja suspendre la presó provisional de Junqueras i Sànchez

El Tribunal Constitucional (TC) ha decidit per unanimitat rebutjar la suspensió de la presó provisional del president d'ERC, Oriol Junqueras, i el número dos de JxCat, Jordi Sànchez. D'aquesta manera, l'alt tribunal ha desestimat els recursos d'empara presentats per les defenses de tots dos. En el cas de Sànchez, a més, l'alt tribunal també ha desestimat la petició que va fer Jordi Sànchez per obtenir un permís penitenciari que li permetés assistir a un ple del Parlament per defensar la seva candidatura a la presidència de la Generalitat.