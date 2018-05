Llarena denega a Rull i Turull sortir de presó per prendre possessió com a consellers

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha denegat la llibertat provisional als diputats i consellers Jordi Turull i Jordi Rull, que no podran sortir de la presó per prendre possessió del càrrec. El jutge argumenta que existeix un risc de reiteració delictiva "potenciat" i diu que el "perill" s'incrementa amb la voluntat expressada pel president, Quim Torra, que –segons Llarena- ha dit que impulsarà la república "il·legalment declarada".

La presa de possessió està prevista per dimecres i el seu advocat, Jordi Pina, va presentar un escrit dissabte demanant al jutge que els deixés sortir per prendre possessió del càrrec entenent que ha desaparegut el risc de fugida i que tenen "perfecte dret" d'assumir el càrrec.

El jutge recorda que fa pocs dies, el 17 de maig, la sala d'apel·lacions del Suprem (que revisa les seves decisions) ja va denegar la seva excarceració i que no s'han modificat els paràmetres bàsics per avaluar el risc de reiteració i que, per tant, han de continuar entre reixes.

Estan empresonats des del 23 de març i, anteriorment, ja havien passat un mes a la presó per ordre de l'Audiència Nacional.