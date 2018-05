La nota mitjana per accedir a una beca general baixarà al 5

El Govern baixarà de 5,5 a 5 la nota mitjana necessària per accedir a una beca general. Així ho ha anunciat el ministre d'Educació, Cultura i Esport, Íñigo Méndez de Vigo, en el ple del Senat després de ser preguntat pel balanç del sistema de beques i les perspectives per a la convocatòria del proper curs, i si pensa introduir modificacions en la convocatòria de beques per al curs 2018-2019.

La baixada de nota és una reivindicació històrica dels rectors de les universitats espanyoles, davant els quals el president del Govern, Mariano Rajoy, ha avançat aquest mateix dimarts a Salamanca que el Govern no vol que ningú que s'ho mereixi es quedi fora. "Volem que siguin més el que tinguin oportunitats, i actuarem en conseqüència", ha avançat en la clausura de la IV Trobada Internacional de Rectors Universia.

L'enduriment dels requisits acadèmics per optar a les beques generals es va produir el 2012 amb l'exministre José Ignacio Wert al capdavant del departament d'Educació i s'ha mantingut vigent en els cursos posteriors fins a l'actualitat. D'aquesta manera, la nota mitjana per aconseguir una beca va passar de 5 punts a 5,5.

Aquesta mesura, que va provocar el rebuig majoritari de la comunitat universitària i de l'oposició política, que al·legava que atacava el principi d'igualtat d'oportunitats dels estudiants universitaris, va ser defensada per l'Executiu de Mariano Rajoy com un incentiu per aconseguir un major rendiment acadèmic i una "cultura de l'esforç".

Durant els cursos següents al 2012-2013, tots els informes del Consell d'Universitats als esborranys de reial decret de beques, que s'aproven cada estiu, han estat desfavorables. Els rectors sempre s'han mostrat partidaris de tornar a la nota mitjana de 5 i que només es tingués en compte el nivell de renda familiar perquè cap alumne es quedés fora de la Universitat per motius econòmics.

Un dels episodis més polèmics el va protagonitzar un grup d'alumnes del Consell d'Estudiants Universitaris de l'Estat (CEUNE) el 15 de juliol de 2017. Després d'assistir a una reunió sobre el projecte de decret de beques en el Consell Escolar de l'Estat --seu del Ministeri d'Educació-- es va tancar durant un dia per la "falta de negociació" del departament de Méndez de Vigo amb els estudiants, que exigien baixar la nota al 5.

El sistema de beques de Wert va ser objecte de recursos judicials davant el Tribunal Suprem, que van ser desestimats. L'Alt tribunal va avalar en dues ocasions --2015 i 2016-- que aquestes ajudes estiguessin lligades al rendiment acadèmic de l'alumne i va negar que la pujada de la nota mitjana per optar a les mateixes vulnerés el principi d'igualtat d'oportunitats.

"És lícit que el sistema de beques, com a subvenció que és, en tant que recau sobre recursos limitats, fomenti la responsabilitat en l'estudi per part dels beneficiaris, tant per l'accés com per mantenir-se en ell", va dir en el seu últim pronunciament.