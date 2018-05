PortAventura prescindeix del Cirque du Soleil aquesta temporada

PortAventura World ha presentat importants novetats de la nova temporada 2018: se centrarà en l'arribada del nou personatge de Tadeo Jones i prescindirà del Cirque du Soleil.

E director general del complex, Fernando Aldecoa, ha justificat que no compten enguany amb el circ canadenc perquè dediquen els seus esforços als espectacles vinculats a aquest nou personatge, així com també a l'aniversari de Woody.

PortAventura i el Cirque du Soleil tenen subscrit un conveni durant cinc anys que segueix vigent, ha detallat Aldecoa, i que ja preveu l'alternança de la companyia circense en el complex temàtic. El 2016, la companyia canadenca no hi va actuar perquè oferia repetir l'espectacle de l'anterior temporada i PortAventura no ho va considerar oportú.

L'any passat, la carpa blanca del circ canadenc va tornar a aixecar-se al parc, però aquest any tornarà a ser de descans. "Cada any tenim l'opció i, en funció de com es vegi, en el moment oportú prendrem la decisió", ha reblat el director general de PortAventura World.