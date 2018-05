La campanya «Demà pots ser tu» denuncia el «retrocés» en drets fonamentals a l'Estat

Una campanya publicitària que porta per títol 'Demà pots ser tu' -impulsada per Òmnium Cultural, Fundació per la Pau, Irídia, Novact i l'Institut de Drets Humans de Catalunya- pretén denunciar el "retrocés" en drets fonamentals que segons els seus responsables viu l'Estat espanyol. La iniciativa ja és present a l'Àrea Metropolitana de Barcelona a través d'anuncis de gran format, cartells i anuncis als transports metropolitans. Hi ha nou models diferents de cartell que es poden veure a Barcelona, Badalona, l'Hospitalet de Llobregat o Cornellà, entre d'altres. Hi apareixen persones que han estat "víctimes de casos flagrants" de vulneracions dels drets fonamentals com ara el president d'Òmnium, Jordi Cuixart; els cantants Valtonyc, Pablo Hasél i César Strawberry; la tuitaire Cassandra Vera; les periodistes Cristina Fallarás i Mercè Alcocer; el pallasso Jordi Pesarrodona, o l'activista Helena Maleno.

Segons indiquen els impulsors de la iniciativa, l'objectiu de 'Demà pots ser tu' (que té versió en castellà, 'Mañana puedes ser tú') és posar de manifest que aquests casos "d'abusos als drets humans" no són "aïllats" sinó que formen part de "l'ofensiva autoritària" de l'Estat espanyol. Les entitats impulsores reclamen a "tots els demòcrates" que remin "junts" per "aturar el retrocés democràtic més important des de la fi de la dictadura franquista".