Commoció en un col·legi d'Alacant per la mort d'un nen de 3 anys

La mort d'un dels alumnes de tres anys del col·legi Enric Valor d'Alacant ha commocionat la comunitat escolar del centre. La mort del menor es va produir ahir a l'Hospital General d'Alacant, segons han confirmat fonts del centre educatiu.

Dilluns, el petit va patir un sobtat desmai a l'aula i va vomitar. El professorat va reaccionar immediatament, segons fonts del centre educatiu, i va contactar amb el servei d'emergències, el 112, que va desplaçar una ambulància amb personal sanitari que va traslladar al nen fins a l'Hospital General per tenir-lo en observació.

Les proves que van fer al petit van aconsellar una intervenció quirúrgica que finalment no va poder superar, tal com va comunicar la pròpia mare al centre escolar, que va estar pendent de l'evolució de l'estat del menor.

Des de la Conselleria d'Educació s'ha ofert al col·legi un equip de psicòlegs especialitzats en abordar situacions traumàtiques a les aules. Des del centre s'aposta per tractar la situació amb la major normalitat possible i mantenir els especialistes únicament com un recurs en cas de necessitat.

Els professors amb més àmplia trajectòria en aquest col·legi confessen, summament afectats, que en prop de quaranta anys d'exercici mai s'havien hagut d'enfrontar a una situació tan dolorosa, una situació que ahir els va deixar a tots pràcticament en xoc.

Per la seva banda, experts sanitaris van indicar que l'esvaïment del petit a l'aula pot convertir-se en un fet traumàtic per als seus companys de tres anys. Qualsevol incidència en aquest sentit serà detectada immediatament pels docents que treballen amb els nens d'Infantil. Fonts del col·legi Enric Valor asseguren que el nen estava conscient quan va ser hospitalitzat i que la mort li va sobrevenir com a conseqüència d'un trombe allotjat al cervell.