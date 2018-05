El Congrés aprova els pressupostos generals amb el vots del PNB

El Congrés ha aprovat el projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per al 2018. L'executiu de Rajoy ha aconseguit salvar els comptes gràcies al 'sí' dels cinc diputats del PNB, que han confirmat el seu suport tres hores abans de les votacions.

Això suposa un baló d'oxigen per al govern espanyol, que ha vist perillar fins a l'últim moment la llei més important de tota la legislatura. Cs i els partits canaris també han votat a favor dels pressupostos i la resta de partits (incloses totes les forces catalanes) hi han votat en contra. Els pressupostos destinen a Catalunya 1.349 MEUR, 200 MEUR que el 2017. Entre les mesures acordades durant la negociació dels pressupostos destaca l'equiparació salarial de policies i guàrdies civils, l'increment d'una setmana més del permís de paternitat, l'augment de les pensions d'un 1,6% (pactat amb Cs i PNB) i una partida de 200 MEUR per impulsar les mesures del Pacte d'Estat contra la violència de gènere.

El Congrés dels Diputats ha fet aquest dimecres la tercera i definitiva votació de les diferents seccions que configuren els pressupostos del 2018. Els comptes s'han aprovat gràcies als vots de Cs, PNB i els partits canaris.

Per a Catalunya, els PGE preveuen una inversió de pràcticament 1.350 MEUR en inversions, 200 més que l'any anterior. Catalunya serà la segona comunitat autònoma amb una inversió més elevada, després d'Andalusia i per sobre de Madrid (tot i que algunes inversions que d'infraestructures que connecten Madrid amb d'altres territoris i alguns equipaments no estan inclosos).



El 'sí' del PNB, decisiu



El PNB ha mantingut la incògnita fins al final de la tramitació dels pressupostos. Aquesta tarda, en roda de premsa, el portaveu al Congrés, Aitor Esteban, ha defensat que ho fan per "responsabilitat" tot i que es manté el 155. Sobre l'aplicació d'aquest article, ha dit que s'aixecarà aviat i que ho sap "amb coneixement de causa", tot i no donar-ne més detalls. Ha defensat que han "ajudat Catalunya" i que han mantingut contactes "amb totes les parts". El PNB havia mantingut des del principi que no donaria suport als pressupostos mentre el 155 estigués vigent.

Des del PSOE i Podem han afirmat que "s'esperaven" el canvi de posicionament dels nacionalistes bascos i els partits catalans han evitat fer valoracions.