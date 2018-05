Dos detinguts per violar una noia en un pis de Barcelona

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 9 de maig dos homes per haver violat presumptament una noia en un pis de Barcelona després de sortir de festa, segons ha avançat 'El Periódico' i ha confirmat l'ACN. Els dos suposats agressors, de nacionalitat brasilera, es troben en presó provisional des del passat 10 de maig després de passar a disposició judicial. Els fets es van produir a la matinada del 18 al 19 d'abril. Segons el rotatiu, després d'estar unes hores a la discoteca Otto Zutz de la capital catalana, la víctima, de 20 anys, i els presumptes agressors, de 32 i 33 anys, es van dirigir cap al domicili d'un d'ells, J.P.D., acompanyat del segon sospitós W.W.K.. Un cop allà, la víctima es va sentir malament i aquest segon l'hauria intentat petonejar quan es trobaven sols a l'habitació i, tot i la resistència de la noia, la va violar. Poc després, J.P.D. va entrar a l'habitació i també la va agredir sexualment.

Al voltant de les deu del matí, la víctima va poder fugir i un taxista la va acompanyar fins a l'Hospital Clínic.

Segons 'El Periódico', l'informe mèdic, elaborat el 19 d'abril, apunta que la noia tenia blaus al coll i que li van trobar en la seva orina restes de cocaïna i amfetamina. No obstant, ella va dir als Mossos, als metges que la van atendre i a dos jutges que no havia pres cap d'aquestes dues drogues. Tots van considerar que la seva explicació era coherent, mentre que no va ser així en els dos suposats agressors, que estan en presó preventiva des del 10 de maig per risc de fugida i per evitar que facin a una altra persona diferent el mateix que li van fer a aquesta noia.

El rotatiu indica que les declaracions dels dos sospitosos apunten al fet que la violació de la noia va ser amb submissió química perquè tots dos confirmen, en el mateix sentit que la dona, que durant la nit ella no va consumir ni cocaïna ni amfetamines. En aquest sentit, el jutge conclou que aquestes substancies estupefaents que es trobaven a la beguda de la dona van ser dipositades a la seva copa sense el seu consentiment i també apunta que qui va drogar la noia ho va fer amb l'objectiu d'"anul·lar la seva voluntat".