L'Audiència Nacional torna a denegar la llibertat a Rosell quan compleix un any en presó preventiva

La Secció Tercera de la Sala Penal de l'Audiència Nacional ha desestimat el recurs d'apel·lació presentat per la defensa de l'expresident del FC Barcelona Sandro Rosell i li ha denegat sortir en llibertat. Aquest és el quart intent fallit de la defensa de Rosell. L'expresident blaugrana està investigat per el presumpte cobrament de comissions il·legals de la selecció brasilera de futbol. La decisió dels magistrats arriba just el dia que fa un any de la detenció de Rosell, que dos dies més tard, el 25 de maig, va ingressar a la presó. En la decisió, els magistrats apunten que existeix un "risc de fugida altament probable" pels seus "vincles forts i contactes" a l'estranger. La decisió de la sala confirma doncs la interlocutòria de la magistrada Carmen Lamela, que el 16 de juny va dictar que continués a la presó.

Els magistrats afirmen que estudiant l'informe de la Fiscalia i també les diligències d'investigació practicades a països estrangers veuen que existeix un risc de fugida i desmunten les tesis de la defensa, que es queixen de les "dilacions" en la instrucció del cas. "L'experiència judicial ensenya que amb determinats països les comissions rogatòries porten el seu temps, una cosa que sembla obvia i raonable ja que la instrucció és molt complexa", recull la interlocutòria. Els magistrats assenyalen que Rosell administrava o havia creat un "entramat d'empreses a l'estranger".

Per això, neguen que hi hagi dilació en la instrucció i asseguren, com ja apuntava Lamela, que un any d'instrucció "no sembla desproporcionat" i apunten que la investigació està "pràcticament acabada" i que, per això, han d'assegurar-se que no fuig abans del judici.

Rosell porta ja un any a la presó de Solo del Real. En una altra resolució, la sala també desestima el recurs d'apel·lació de Joan Besolí i confirma la presó provisional.