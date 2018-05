Millo demana als batlles mantenir la «neutralitat» als espais públics

El delegat del Govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, va enviar ahir una carta als alcaldes de Catalunya per demanar-los que mantinguin la «neutralitat» als espais públics.

La missiva arriba després dels fets que van tenir lloc aquest cap de setmana a Canet de Mar (Maresme), quan un grup de persones amb la cara tapada va irrompre a la platja i es va endur desenes de creus grogues que havien instal·lat membres del Comitè de Defensa de la República (CDR). De fet, a la carta Millo fa referència a aquest incident apuntant que l'aparició de banderes, pancartes i símbols «de caràcter partidista» no només es veu en edificis, carrers i places sinó que s'està «estenent» a altres àmbits, com les platges del litoral. El delegat reivindica que aquests espais «són de tots» i recorda als batlles la seva «obligació» de no permetre'n l'ocupació «amb símbols que puguin acabar malmetent» la convivència.

L'Ajuntament de Canet de Mar interposarà una denúncia contra els ultres que van causar tres ferits lleus en intentar retirar de la platja de la localitat creus grogues en suport als independentistes presos.