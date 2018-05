Puigdemont i el seu equip registren un nou partit: Moviment 1 d'Octubre

L'embrió d'independents que van impulsar la llista única de Carles Puigdemont per al 21-D, Junts per Catalunya, s'ha registrat finalment

com a partit amb el nom provisional de Moviment 1 d'Octubre. Segons va avançar eldiario.es i tal com va poder confirmar Regió7, el

registre al ministeri de l'Interior es va fer el passat 14 de maig, el mateix dia que Quim Torra va ser investit president de la Generalitat.

Al capdavant del Moviment 1 d'Octubre hi ha l'advocat i economista Jordi Ferres, que consta com a president, i l'historiador Agustí Colomines –cessat recentment pel 155 com a director de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya–, que figura com a secretari. Joaquim Jubert consta

com a tresorer i les dues vocals són Marta Domingo i Laura Carrasco.

Segons La Vanguardia, la idea del registre es va haver d'avançar uns dies davant la possibilitat que es dissolgués el Parlament i es

convoquessin eleccions a Catalunya si no s'aconseguien els vots necessaris per a investir un president.

De moment, però, la formació, liderada pel mateix Puigdemont i que té com a objectiu crear un «moviment polític transversal», només ha fet el

primer pas, el registre (en què hi consta també un web, www.moviment1oct.cat, no operatiu).