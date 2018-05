Valtonyc fuig d'Espanya, segons El Nacional

El raper Valtonyc ha marxat d'Espanya per evitar entrar a la presó, segons assegura El Nacional.cat, mitjà que apunta que es troba a Suïssa o a Bèlgica. Aquest dijous s'acaba el termini de deu dies que tenia el músic per entrar en un centre penitenciari condemnat per la lletra de les seves cançons pels delictes d'enaltiment de terrorisme i humiliació a les víctimes, injúries al rei Joan Carles I i amenaces.

El propi Valtonyc (Josep Miquel Arenas), ja ha avisat avui mateix en una publicació a la xarxa social Twitter que "no posarà fàcil" la seva entrada a la presó perquè "desobeir és legítim i obligatori davant d'un estat feixista".

El raper lamentat que l'Estat espanyol "faci el ridícul, una vegada més" i ha conclòs que "aquí ningú es rendeix". A principis de maig, el Tribunal Constitucional va rebutjar el recurs d'empara presentat pel raper i l'Audiència Nacional i va donar un termini de deu dies, que expira aquest dijous, per ingressar a presó. Aleshores, Valtonyc ja va anunciar que no entraria a cap presó "pel seu propi peu".

El jutge emetrà una ordre de recerca i captura per a Valtonyc



Si demà Josep Miquel Arenas no es presenta en un centre penitenciari per ingressar-hi de forma voluntaria, l'autoritat judicial emetrà una orde de recerca i captura dirigit a totes les forces i cossos de seguretat de l'Estat.

L'advocat de Valtonyc, per la seva banda, demanarà la suspensió de la pena de tres anys i mig de presó dictada per l'Audiència Nacional per enaltiment del terrorisme, calúmnies, injúries greus a la Corona i amenaces no condicionals al Tribunal Europeu dels Drets humans d'Estrasburg.

Valtonyc i Cuixart, entre els protagonistes de la campanya 'Demà pots ser tu'



Precisament Valtonyc és entre els protagonistes de la campanya que diverses entitats catalanes han llançat amb el lema 'Demà pots ser tu'. També hi apareixen el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, el raper Pablo Hasel, i altres investigats, que "denuncia la reculada en drets fonamentals que viu l'Estat".

La campanya està a tota l'àrea metropolitana de Barcelona, segons un comunicat de les entitats impulsores: Òmnium Cultural, Fundació per la Pau, Irídia, Novact i Institut de Drets Humans de Catalunya.

Es tracta de cartells en els quals es pot llegir el lema principal al costat de la foto de Cuixart, Valtonyc, Hasel, la twitera Cassandra Vera, el pallasso Jordi Pessarodona, les periodistes Cristina Fallaràs i Mercè Alcocer, l'activista Helena Maleno i el cantant César Strawberry.

'Més de 20.000 sancionats o investigats per exercir les seves llibertats des del 2017' i 'milers d'investigats o sancionats per exercir les seves llibertats a Espanya' són alguns dels missatges que s'hi poden llegir, juntament amb el cas concret de la persona que protagonitza la campanya.

La campanya està al Metro, autobús, Ferrocarrils de la Generalitat i les entrades de les grans ciutats, per assegurar que aquests "abusos als drets humans no són casos aïllats, sinó que formen part de l'ofensiva autoritària de l'Estat".