«Cap sorpresa que la UDEF i socis mediàtics organitzin un show a Catalunya per tapar l'escàndol de Gürtel»

El 130è president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reaccionat amb un missatge a Twitter sobre l'operació pel presumpte desviament de més de 2 MEUR de subvencions de cooperació de la Diputació de Barcelona, aquest dijous al matí: "No és cap sorpresa que la UDEF i els socis mediàtics organitzin un show a Catalunya per tapar l'escàndol de corrupció sistemàtica de Gürtel", ha escrit el líder de JxCat a Twitter. D'una banda, hi ha 29 detinguts per l'operació policial. De l'altra, l'Audiència Nacional ha condemnat els caps de la 'Gürtel': Francisco Correa a 51 anys de presó, Pablo Crespo a 37,5 i Luis Bárcenas a 33 i una multa de 44 MEUR. A més, el PP haurà de tornar 245.000 euros per despeses electorals, i Ana Mato 28.000 per viatges i esdeveniments familiars.





