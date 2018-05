Catalá diu que la Justícia dictarà una ordre d'arrest per a Valtonyc

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, ha assegurat que el tribunal competent dictarà una ordre europea de detenció per al raper mallorquín Valtonyc, condemnat a tres anys i mig de presó per un delicte d'enaltiment i que s'ha refugiat a Bèlgica abans que acabi el termini per a la seva entrada a la presó.

En declaracions als periodistes abans d'inaugurar una conferència internacional sobre assegurances, el ministre va recordar que l'activació d'una ordre europea de detenció és el procediment que es segueix en els casos en què algú intenta eludir les seves responsabilitats del compliment d'una pena privativa de llibertat. "És el sistema habitual quan algú que ha de complir una condemna escapa a l'acció de la justícia i és el que suposo que passarà i se situarà allà on estigui", ha reiterat Catalá.

Amb tot, el titular de Justícia ha explicat que hi ha un procediment judicial obert, que cal identificar la sentència que s'ha de complir i "haurà de veure si el delicte està dins de la ordenança europea".

"Si és així, és un sistema automàtic i si no és un és un procediment més complex, encara que a Europa tenim un sistema des de 2002 de col·laboració i confiança amb centenars de casos resolts", ha apostilat.

Segons va informar ahir TV3 citant fonts del seu entorn, José Miguel Arenas Beltrán, Valtonyc, es va marxar a Bèlgica abans que complís el termini de 10 dies que li va concedir l'Audiència Nacional per començar a complir la condemna de 3,5 anys la presó que pesa sobre ell per enaltiment del terrorisme, les injúries a la Corona i les amenaces.