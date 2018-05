Catalunya redueix el 10,4% els pacients en llista d'espera quirúrgica

La sanitat pública catalana ha aconseguit reduir en l'últim any el 10,4% les llistes d'espera quirúrgiques, ha escurçat el 43,4% les esperes per a una primera visita amb l'especialista i el 40% per a una prova diagnòstica, encara que segueix sent una de les comunitats autònomes amb una llista d'espera sanitària més gran.

El departament de Salut de la Generalitat va fer públiques aquestes xifres ahir després que dimarts el ministeri de Sanitat difongués les xifres de les llistes d'espera per comunitats autònomes a data de 31 de desembre del 2017, en què Catalunya, amb 148 dies, és la tercera comunitat amb més dies d'espera per operar-se. Segons va informar el departament de Salut, el Pla Integral de Millora de les Llistes d'Espera que va posar en marxa el 2016 ha aconseguit augmentar l'activitat als quiròfans el 22,1% respecte a la que hi havia el 2011, amb la qual cosa aquest any s'operen cada dia 100 persones més que l'any passat.