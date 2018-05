L'Audiència dicta ordre de recerca contra Valtonyc a nivell estatal, europeu i internacional

La secció segona de l'Audiència Nacional ha acordat dictar una ordre de cerca i captura contra José Miguel Arenas Beltran –conegut com a 'Valtonyc'- a nivell estatal, europeu i internacional. La Fiscalia ha sol·licitat prèviament el tràmit un cop s'ha esgotat el termini de deu dies per entrar voluntàriament a la presó.

El raper mallorquí està condemnat a 3 anys i 6 mesos de presó per enaltiment del terrorisme, calúmnies i injúries greus a la Corona per les seves lletres. A principis de maig, el Tribunal Constitucional va rebutjar el recurs d'empara presentat pel raper i l'Audiència Nacional li va donar un termini de deu dies, que expirava aquest dijous, per ingressar en un centre penitenciari. Valtonyc ja va anunciar que no entraria a cap presó "pel seu propi peu" i ahir mateix deia a través de Twitter que no ho posaria "fàcil". La Fiscalia reconeix que no se li ha pogut notificar la diligència d'ingrés voluntari a la presó i que desconeix on es troba. Per això, l'Audiència Nacional ha dictat ordres de detenció tant a nivell estatal, europeu i internacional per demanar col·laboració per detenir-lo i lliurar-lo davant la justícia espanyola.

El dimecres, diversos mitjans van publicar que Valtonyc hauria marxat a l'estranger i, concretament, apuntaven que estaria preparant la seva defensa des de Bèlgica. Aquest dijous, quan ja s'ha acabat el termini per al seu ingrés voluntari a la presó, l'Audiència Nacional –a petició de la Fiscalia- ha ordenat la seva detenció.