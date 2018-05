L'Iran avisa els EUA que no demanarà permís per desenvolupar noves armes

n El cap d'Estat Major de la Defensa de l'Iran, el general de Divisió Mohammad Bagheri, va advertir que les forces armades de la república islàmica no demanaran permís a cap país per desenvolupar nou armament. «Les forces armades iranianes estan ara, gràcies a Déu, més preparades que mai i no esperaran a tenir el permís o l'aprovació de cap potència per desenvolupar les seves capacitats de defensa», va afirmar el general iranià.

El general Bagheri va qualificar els líders dels Estats Units de «deslleials, cruels, criminals i corruptes», i va assegurar que estan «aïllats» i que treballen «en nòmina del règim sionista» d'Israel. A més, va assegurar que els Estats Units no tenen el coratge suficient per a una confrontació militar amb l'Iran.

El missatge de l'alt comandament militar iranià va arribar dos dies després que el secretari d'Estat nord-americà amenacés d'imposar al règim dels aiatol·làs «les majors sancions de la història» si no posa fre al seu programa nuclear i de míssils balístics.

Els Estats Units estan intentant augmentar la pressió juntament amb els seus socis internacionals per exigir a la república islàmica que freni el desenvolupament del seu programa de míssils balístics i adquireixi nous compromisos sobre el seu programa nuclear. La pressió dels Estats Units arriba després que el president nord-americà, Donald Trump, decidís abandonar unilateralment l'acord sobre el programa atòmic iranià signat el juliol del 2015 a Viena amb el règim dels aiatol·làs i el grup 5+1, format pels Estats Units, Rússia, la Xina, França, el Regne Unit i Alemanya.

Paral·lelament, la Guàrdia Revolucionària iraniana va advertir que els líders polítics dels Estats Units «es trobaran amb un destí similar al de l'expresident iraquià Saddam Hussein» si ordenen un atac contra l'Iran després de la cancel·lació de l'acord nuclear.

En un altre ordre de coses, el secretari d'Estat nord-americà, Mike Pompeo, va assegurar que Washington està preparat per retirar-se de les negociacions amb Corea del Nord si les properes converses sobre el programa nuclear de Pyongyang avancen en la direcció incorrecta.

«Un mal acord no és una opció. El poble nord-americà compta amb nosaltres per fer això bé. Si l'acord correcte no està sobre la taula, respectuosament marxarem de la taula de negociacions», va assenyalar Pompeo davant la Comissió d'Afers Exteriors de la Cambra de Representants dels Estats Units.