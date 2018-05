Llarena torna a denegar la llibertat a Forn

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha tornat a denegar la llibertat al conseller destituït d'Interior, Joaquim Forn, i considera que es manté tant el risc de reiteració com el de fugida. El jutge li retreu les seves expressions incloses en una carta -escrita juntament amb Oriol Junqueras- que es va llegir en l'acte del 2 de maig a la plaça Sant Jaume, quan es complia mig any del seu empresonament. Segons el jutge, a la carta Forn donava suport als CDR i va "incitar la ciutadania a resistir i mantenir-se ferms". Segons el jutge, també va proclamar que Catalunya és "un país viu que no es resigna, ni cedeix a la repressió ni l'amenaça". Aquestes declaracions, doncs, serveixen de base al jutge per argumentar que no es refia del conseller destituït i que, per tant, el manté en presó preventiva. L'escrit es va presentar a principis de maig, poc després que Forn canviés d'advocat. Actualment, el representa Xavier Melero.

L'advocat del conseller destituït Joaquim Forn, Xavier Melero, va presentar a principis de maig un escrit davant del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena per demanar que el deixi en llibertat. La darrera vegada que Forn va comparèixer davant de Llarena va ser el 17 d'abril durant les declaracions indagatòries, moment en què el jutge li va notificar formalment que el processava per rebel·lió i malversació. Llavors, Forn ja va aprofitar per demanar que el deixés lliure i li va recordar que havia renunciat a l'escó i a la política. A preguntes del seu lletrat, va argumentar que té arrelament i que no reiterarà ja que s'ha apartat de la política.

Poc després, el seu lletrat va posar per escrit aquest i d'altres arguments i va a demanar de nou al jutge que el deixés en llibertat. Fins ara, tant Llarena com la sala d'apel·lacions li han denegat la llibertat. Fins i tot, el passat mes de març la Fiscalia va sol·licitar que el deixessin lliure amb una fiança de 100.000 euros, al·legant "raons humanitàries" perquè havia donat positiu en la prova de la tuberculina. Tanmateix, el jutge no va acceptar i es va alinear amb l'acusació popular –exercida pel partit ultradretà VOX- i el va deixar entre reixes.