Detenen l'exalcalde de Martorell Salvador Esteve i 28 persones més pel presumpte desviament de subvencions de la Diputació de Barcelona

La Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la policia espanyola ha detingut 29 persones aquest dijous al matí en una macrooperació contra el presumpte desviament de fons públics de la Diputació de Barcelona. Entre els arrestats hi havia l'expresident de l'ens i exalcalde de Martorell Salvador Esteve, que ha quedat en llibertat poc després.

Des del TSJC s'explica que el Jutjat d'Instrucció número 1 de Barcelona investiga des de fa més d'un any un entramat que hauria defraudat uns dos milions d'euros a través de, com a mínim, 28 subvencions fraudulentes en matèria de cooperació al desenvolupament amb països de l'Amèrica Llatina, el Marroc i Bòsnia, entre d'altres. Les subvencions s'haurien atorgat des de la Diputació de Barcelona mitjançant un seguit d'entitats entre els anys 2012 i 2015, informen les mateixes fonts.

Esteve es mostra «tranquil»



Salvador Esteve ha quedat ja en llibertat al migdia a l'espera de ser citat pel jutge. L'expresident de la Diputació ha estat traslladat en primer instància a la comissaria de la Verneda de la policia espanyola, on posteriorment ha quedat lliure, tot i que segueix sent investigat.

En declaracions als mitjans en sortir de la comissaria, ha afirmat que "cada dia signava un munt de subvencions, perquè bàsicament el que fa la Diputació és subvencionar. I totes passen per tots els controls de la Diputació (intervenció, secretària) per tant estic molt tranquil".

En aquest cas, i segons ha informat el cos policial a través d'un comunicat, es tracta de diners que estaven destinats a prestar assistència tècnica a països en vies de desenvolupament i que no haurien arribat als seus beneficiaris. Els investigadors s'han centrat en el presumpte desviament de més de 2 milions d'euros, però no descarten que la quantitat sigui més elevada.

5 dels detinguts passaran demà a disposició judicial



D'entre tots els arrestats, n'hi ha cinc que dormiran a la comissaria del barri barceloní de la Verneda i seran posats demà a disposició judicial. Es tracta de Joan Carles Garcia, alcalde de Tordera; Jordi Castells, subdirector general de Cooperació Local de la Generalitat; Jonathan Jorba, cap de l'Oficina de Cooperació de la Generalitat; Víctor Terradelles, president i patró de la Fundació CATmón, i Joaquim Ferrer Serra, director de PIMEC fins al 2014. Fonts properes al cas han explicat a l'ACN que serien les 5 persones que tindrien més responsabilitat en la presumpta trama.

L'empresa manresana Disseny i Sostenibilitat, inclosa en la trama de subvencions irregulars



Entre les ordres d'escorcoll dictades aquest dijous contra la trama de subvencions irregulars arreu de Catalunya, s'hi ha inclòs una empresa de Manresa, Disseny i Sostenibilitat S. L., administrada per l'empresari manresà Lluís Basiana Obradors, segons les resolucions que ha fet públiques el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

El jutge, en la resolució on dicta l'escorcoll, considera que Disseny i Sostenibilitat, empresa situada a la carretera de Cardona de Manresa, s'hauria beneficiat d'una subvenció irregular concedida a Pimec, per valor de 45.000 euros, destinada incialment a l'estudi i desenvolupament d'un pla d'acció per a la gestió de residus sostenibles a la regió de Veraguas, al Panamà. La subvenció a Pimec va ser atorgada per la Diputació de Barcelona l'any 2015.

El cas es troba sota secret de sumari.