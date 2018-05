Quatre afectats denuncien davant dels Mossos l'agressió ultra de Canet

Quatre afectats han interposat una denúncia davant els Mossos d'Esquadra per l'agressió que van patir dilluns passat, per part d'un grup d'ultres, quan pretenien evitar que retiressin de la platja de Canet de Mar (Maresme) creus grogues en suport als polítics independentistes presos.

Segons van informar a Efe fonts policials, entre la nit de dimarts i ahir al matí van comparèixer a comissaria dels Mossos d'Esquadra quatre dels afectats, alguns amb un comunicat de lesions lleus o molt lleus, per declarar i interposar denúncia per l'agressió que es va produir quan un grup de persones, la majoria encaputxades, va començar a arrencar les creus grogues de la platja de Canet. En el marc de la investigació oberta per aquest incident, sobre el qual fins ara no s'havia interposat cap denúncia, els Mossos han identificat quatre persones –membres dels autodenominats Comitès de Defensa de la República (CDR) impulsors de la col·locació de les creus grogues–, mentre la policia local de Canet ha identificat tretze persones més, entre ells alguns dels suposats agressors.

L'alcaldessa de Canet de Mar, Blanca Arbell, va anunciar dimarts que el consistori també interposarà una denúncia contra els ultres que es van enfrontar a la platja de la localitat als defensors de les creus grogues. Segons l'alcaldessa, els agressors són «ultres» del grup Els Segadors del Maresme, que «campen amb impunitat» per «buscar la confrontació».

Els tres ferits lleus en aquest incident van ser un ancià, al qual li van haver de cosir un punt a la cara, una dona de mitjana edat, que va haver d'estar en observació dues hores per un cop al cap, i un jove.



«Ruptura de la convivència»

El president de Cs, Albert Rivera, va afirmar ahir que la col·locació de creus grogues a les platges de Catalunya a favor dels líders independentistes a la presó suposa «intentar envair» un espai públic que és de «tots». En declaracions als passadissos del Congrés, Rivera va dir que no està d'acord amb aquesta iniciativa i va lamentar la «ruptura de la convivència» que hi ha a Catalunya, en referència als enfrontaments que van succeir a Canet. En la mateixa línia, Rivera va demanar que s'actuï contra aquells que «han confós les platges de tots amb les seves».

Per la seva banda, l'alcalde de Tarragona, el socialista Josep Fèlix Ballesteros, va afirmar en resposta a la carta del delegat del Govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, que no es dedicarà a retirar símbols reivindicatius al carrer, «del caire que siguin».