Trump cancel·la la reunió amb Kim Jong-un prevista pel 12 de juny a Singapur

Donald Trump ha cancel·lat aquest dijous la històrica trobada que havia de mantenir amb Kim Jong-un a Singapur el pròxim 12 de juny. En una carta dirigida al líder nord-coreà i feta pública per la Casa Blanca, Trump assegura que "tristament" considera que és "inapropiat" mantenir la reunió "prevista des de fa temps" després de "l'enorme ràbia" i "l'hostilitat" mostrada per Jong-un "en les més recents declaracions".

"Per tant, pel bé de les dues parts però en detriment del món, la cimera de Singapur no tindrà lloc", assegura en la missiva. El de la Casa Blanca lamenta també que el món i Corea del Nord "hagin perdut una gran oportunitat per una pau duradora i una gran riquesa i prosperitat". En la carta Trump destaca que tenia la "sensació" que s'estava construint un "meravellós diàleg" entre els dos països i l'emplaça a trobar-se "algun dia" en el futur. El president dels Estats Units també l'avisa, però, sobre la capacitat nuclear del país. "Vostè parla de les seves forces nuclears però les nostres són tan massives i poderoses que reso a Déu perquè mai les hàgim de fer servir", li rebla. En la carta, Trump aprofita el missatge a Kim Jong-un per agrair-li l'alliberament dels tres ostatges nord-americans retinguts a Corea del Nord. "Va ser un gest preciós", escriu.

La cimera entre els Estats Units i Corea del Nord, anunciada el 10 de maig passat, es preveia històrica, i Washington va assegurar llavors que confiava que permetés treballar per a la fi del "programa d'armament d'armes de destrucció massiva" de Pyongyang.