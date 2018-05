Atribueixen a Rússia el míssil que va abatre el vol MH17

n Els investigadors que han analitzat l'atac contra el vol MH17 a l'est d'Ucraïna han identificat el míssil llançat contra l'avió de Malaysia Airlines com un projectil de les Forces Armades russes, en un nou capítol que atribueix la responsabilitat d'aquest accident a Moscou. L'aeronau, amb 298 persones a bord –la majoria holandeses–, va rebre l'impacte d'un míssil el 17 de juliol del 2014 quan sobrevolava la zona en conflicte de l'est d'Ucraïna, dominada pels rebels prorussos. La Junta de Seguretat holandesa ja va concloure l'octubre del 2015 que el Boeing 777 va patir l'impacte d'un míssil Buk de fabricació russa. Ara, l'Equip de Recerca Conjunta, del qual formen part autoritats holandeses, australianes, belgues, malàisies i ucraïneses, ha confirmat que el míssil correspon a Rússia.

El ministeri de Defensa rus va recordar en un comunicat que «tant en les primeres hores després de la tragèdia com més tard», ja va desmentir «totes les insinuacions d'Ucraïna sobre la implicació de militars russos».