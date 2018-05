Conesa: «Els expedients investigats estan molt lluny dels dos milions»

La presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, va considerar ahir al migdia «desorbitada» la xifra de dos milions d'euros que la policia espanyola sospita que es podrien haver desviat en falses subvencions a entitats de cooperació amb el tercer món. Segons Conesa, dels 22 expedients investigats des de fa més d'un any pel jutge, la majoria són col·laboracions i contractes menors i, per tant, les xifres que ells calculen que estan sota sospita són «molt lluny» de les que la policia ha fet públiques, va dir. En una compareixença poc després de les dues del migdia i després d'una junta de portaveus extraordinària, acompanyada dels quatre vicepresidents de la corporació, Conesa va defensar la presumpció d'innocència dels investigats i en especial l'honradesa de l'anterior president, Salvador Esteve, de qui va dir que «no s'ha embutxacat diners públics». Conesa va voler expressar-se amb la «màxima prudència», ja que va afirmar que desconeix què és el que s'investiga exactament perquè està sota secret de sumari. De fet, va dir que la corporació se sent «indefensa» perquè des que fa més d'un any que el jutjat els va demanar informació sobre determinats expedients de cooperació internacional, no n'han tornat a saber res.