La CUP demana que no s'utilitzi l'independentisme per tapar la corrupció

La regidora de la CUP i membre de la Diputació de Barcelona, Maria Rovira, va valorar ahir l'operació policial pel presumpte desviament de 2 milions d'euros de subvencions a l'ens provincial. «No tolerarem que s'utilitzi l'independentisme per tapar la corrupció ni que s'utilitzi la corrupció per atacar el conjunt de l'independentisme», va advertir la regidora barcelonina a les portes de l'entitat.

Gairebé dos anys després que la CUP i la CGT denunciessin irregularitats a l'Oficina Antifrau de Catalunya, Rovira va assegurar que era «molt flagrant veure com estava de mal justificat el conjunt de despeses que teòricament hi havia hagut en aquesta àrea». En la valoració política de l'operatiu, els cupaires van advertir que els «tempos» de l'actuació policial no són «casuals» per la coincidència amb la Gürtel. Ara bé, no accepten tampoc, va dir, que «la manera de funcionar» de la justícia espanyola «tapi la corrupció» que veuen a la Diputació. És en aquest context que Rovira va defensar haver posat «llums i taquígrafs» a uns fets que van investigar amb la CGT en arribar a l'administració.