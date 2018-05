Dos avions xoquen a l'aeroport de Stansted de Londres abans d'enlairar-se

Ensurt aquest divendres a l'aeroport Stansted de Londres. Un avió de Ryanair que preparava l'enlairament per marxar cap a Dublín ha estat envestit per darrere per un aparell de la companyia Primera, que es disposava a fer la mateixa operació per anar cap a Màlaga.

Segons explica el diari britànic Daily Star, no hi ha hagut ferits, però els dos avions han quedat malmesos. El de Primera ha partit la cua al de Ryanair, en un accident que ha obligat a paralitzar l'activitat a l'aeroport durant uns minuts.

Els viatgers de Ryanair s'han reubicat en un altre vol amb destí Dublín, mentre que els de Primera, en no tenir cap altre aparell aquesta companyia, no podran volar almenys fins demà.