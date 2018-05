ERC acorda no utilitzar el vot delegat de Comín al ple d'aquest divendres

Esquerra (ERC) ha acordat no utilitzar el vot delegat de Toni Comín al ple d'aquest divendres. La decisió ha estat consensuada amb el propi conseller de Salut destituït, tal com han explicat fonts republicanes, i així ho han traslladat a les reunions de la Mesa i la Junta de Portaveus d'aquest matí, prèvies a l'inici de la sessió plenària. La Mesa va acordar dimecres passat demanar a Comín que acrediti la seva situació jurídica abans de decidir si manté o revoca el seu vot delegat. Així, ara ERC opta per esperar al seu propi informe per resoldre la revocació del seu diputat, i congela la delegació de vot, almenys per avui. En sortir de la Junta, fonts del grup de Cs han explicat que entenen que d'aquesta manera ERC ja reconeix implícitament que és perillós mantenir la delegació de vot de Comín.

Des del grup parlamentari majoritari consideren que la Mesa podria haver incorregut en un delicte de prevaricació en mantenir la delegació de vot de Comín per aquest divendres, i fins i tot que les votacions del ple haguessin quedat viciades. Sigui com sigui, Cs lamenta que ERC mantingui la delegació de vot de Comín i que no opti per anul·lar-la definitivament. La Mesa es tornarà a reunir la setmana que ve, previsiblement dimarts, amb aquest tema altre cop damunt la taula.

En iniciar el ple el portaveu del PPC, Alejandro Fernández, ha demanat la paraula al president del Parlament, Roger Torrent, per opinar que el "risc" del vot delegat no desapareix, malgrat la decisió política d'ERC.

Així, en el ple d'avui hi haurà les delegacions de vot dels diputats de JxCat Carles Puigdemont, Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull -la portaveu, Elsa Artadi, votarà per ells-, a més dels parlamentaris d'ERC Oriol Junqueras, Raül Romeva, i Najat Driouech -per ells votarà el president del grup, Sergi Sabrià.