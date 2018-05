ERC qualifica de «propagandística» l'operació policial i nega malversació en el referèndum

L'adjunt a la Presidència d'ERC, Pere Aragonès, va criticar ahir que en l'operació policial que va desenvolupar la Udef amb el focus posat en la Diputació de Barcelona hi ha una «clara voluntat propagandística». «Si no, no hi hauria tots els mitjans de comunicació desplegats fins i tot abans que arribi la policia», va exposar el també secretari d'Economia de la Generalitat en declaracions a Rac1 recollides per Europa Press.

Aragonès va lamentar que el delegat del Govern central a Catalunya, Enric Millo, comenti aquest tipus d'operacions en els mitjans i va concloure: «On està la divisió de poders quan Enric Millo va parlant de detencions pels mitjans? Som en un Estat de propaganda policial».

Aragonès, que serà vicepresident del futur Govern si es desencallen els nomenaments, va negar també que el referèndum de l'1 d'octubre es pagués amb fons públics i va assegurar que, després d'haver-ho investigat la justícia «per activa i per passiva, no n'han trobat indicis». Així mateix, va desvincular del finançament l'ANC i Òmnium.