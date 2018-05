Llarena no inclou Jové i Salvadó en la causa del Suprem perquè no hi veu indicis del delicte de rebel·lió

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena va rebutjar ahir incloure a la causa oberta al Suprem –que ara té 25 processats– l'exsecretari general del departament d'Economia i Hisenda, Josep Maria Jové, i l'exsecretari d'Hisenda, Lluís Salvadó. Tots dos estan investigats al jutjat d'instrucció 13 de Barcelona i van ser detinguts durant els escorcolls del dia 20 de setembre. El 8 de maig, el jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona va remetre un escrit a Llarena perquè sotmetés al seu criteri la possibilitat d'incloure'ls a la causa pel delicte de rebel·lió. La Fiscalia també havia fet la petició anteriorment, i el jutge Llarena també ho va rebutjar.

Ara, argumenta que no veu indicis de la seva participació en el delicte de rebel·lió i, per tant, el seu cas es continuarà instruint a Catalunya. El jutge avisa que això es fa «sense perjudicis» que les seves actuacions puguin comportar responsabilitats penals i que sigui el TSJC que se'n faci càrrec ja que són diputats. Durant els registres del 20 de setembre, la policia va comissar una llibreta «Moleskine» amb anotacions sobre els plans per arribar a la independència.

Segons el jutge, el jutjat 13 no ha recollit «fonts de prova» que sostinguin que l'aportació de Jové i Salvadó va ser decisiva ni per a l'1-O ni per a la declaració d'independència. Segons Llarena, cap d'ells va actuar «amb coneixement que s'instrumentalitzarien alçaments ciutadans violents per a la consecució de la independència».