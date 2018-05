Llibertat amb càrrecs pels 5 principals detinguts per suposat frau en subvencions de la Diputació de Barcelona

El magistrat del Jutjat d'Instrucció número 1 de Barcelona ha deixat aquest divendres al migdia en llibertat amb càrrecs els cinc principals detinguts aquest dijous per la Udef de la policia espanyola en una operació contra suposades subvencions irregulars atorgades per la Diputació de Barcelona per a la cooperació amb el tercer món. Joan Carles Garcia Cañizares, alcalde de Tordera (Maresme); Jordi Castells, subdirector general de Cooperació Local de la Generalitat; Jonathan Jorba, excap de l'Oficina de Cooperació de la Diputació; Víctor Terradellas, president de la fundació CATmón; i Joaquim Ferrer, exdirectiu de Pimec, s'han negat a declarar i han quedat lliures sense cap tipus de mesura cautelar, com la resta de la trentena d'arrestats aquest dijous.

La causa, en la que hi ha en aquests moments 33 persones amb la condició d'investigats, està declarada secreta i, segons fonts jurídiques, encara trigarà molt a aixecar-se el secret. No obstant això, les interlocutòries per ordenar els escorcolls donaven molts detalls de la investigació, oberta pels delictes de malversació de fons públics, frau de subvencions, negociacions prohibides a funcionaris, falsedat documental i tràfic d'influències.

En sortir, cap dels investigats ni els seus advocats ha volgut fer declaracions, excepte l'advocat de CDC Francesc Sànchez, que ha anat a rebre Terradellas després que quedés en llibertat. Ha assegurat que el president de la Fundació CATmón no va cometre "cap irregularitat" i que "només apareix en un expedient", que és "de 20.000 euros". "I evidentment això no va d'expedients administratius", ha afegit Sànchez als periodistes, sense aturar el pas. A la Ciutat de la Justícia, a la sortida, també l'esperava Judit Aixalà, que és la seva parella i que aquest dijous també va ser detinguda en el marc de l'operació.