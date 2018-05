L'operació pel presumpte desviament de fons de la Diputació se salda amb 29 detinguts

La Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la policia espanyola va detenir ahir al matí 29 persones en una macrooperació contra el presumpte desviament de fons públics de la Diputació de Barcelona. Entre els arrestats hi havia l'expresident de l'ens i exalcalde de Martorell, Salvador Esteve, que va quedar en llibertat poc després.

Fonts del TSJC van explicar que el Jutjat d'Instrucció número 1 de Barcelona investiga des de fa més d'un any un entramat que hauria defraudat uns dos milions d'euros a través, com a mínim, de 28 subvencions fraudulentes en matèria de cooperació al desenvolupament amb països de l'Amèrica Llatina, el Marroc i Bòsnia, entre d'altres. Les subvencions les hauria atorgat la Diputació de Barcelona mitjançant un seguit d'entitats entre els anys 2012 i 2015, segons van informar les mateixes fonts.

Els agents van fer 14 escorcolls en despatxos de seus de la Generalitat i de la Diputació de Barcelona, entitats sense ànim de lucre, domicilis particulars i empreses que haurien estat afavorides amb més de dos milions de diner públic destinats a la cooperació al desenvolupament de tercers països, els quals no haurien arribat mai als destinataris. Entre els detinguts hi havia l'expresident de la Diputació de Barcelona Salvador Esteve –que va quedar lliure amb càrrecs-, l'alcalde de Tordera, Joan Carles Garcia, l'exdirector de Relacions Internacionals de la Diputació i subdirector general de Cooperació Local de la Generalitat, Jordi Castells, i qui va ser secretari de Relacions Internacionals de CDC, Víctor Terradellas, entre d'altres.

Entre les ordres d'escorcoll dictades ahir contra la trama de subvencions irregulars arreu de Catalunya, s'hi va incloure una empresa de Manresa, Disseny i Sostenibilitat S. L., administrada per l'empresari Lluís Basiana, segons les resolucions que va fer públiques el TSJC (vegeu pàgina següent).



Prop de 500 agents

En l'operació Estela hi van participar prop de 500 agents i estava dirigida pel Jutjat d'Instrucció 1 de Barcelona i la Fiscalia Anticorrupció. La investigació va arrencar fa dos anys arran de denúncies anònimes però també de la CUP i la CGT, que van denunciar que l'àrea de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona hauria atorgat subvencions i adjudicat contractes per la via de la concessió directa a empreses afins entre els anys 2012 i 2015.

Segons els investigadors, dues entitats, CATMón i IGMAN, domiciliades a la mateixa adreça de Barcelona, haurien rebut entre el 2011 i el 2015 més de deu milions procedents de diferents organismes públics catalans, entre aquests la Diputació de Barcelona. Per això sospiten que el presumpte frau podria ser més elevat.

La majoria dels projectes per a la cooperació internacional als quals estaven destinats els diners no es van portar a terme, i s'haurien creat empreses expressament per al cobrament de les subvencions, informes finals «copiats literalment d'Internet», factures falses i activitats pressupostades no portades a terme.

Una quinzena de detinguts van quedar en llibertat amb càrrecs. L'exalcalde de Martorell Salvador Esteve estava esperant ser citat pel jutge. En declaracions als mitjans en sortir de la comissaria de la Verneda, Esteve va dir que «cada dia signava un munt de subvencions, perquè bàsicament el que fa la Diputació és subvencionar. I totes passen per tots els controls de la Diputació, per tant estic molt tranquil».

Cinc dels detinguts passaran avui a disposició judicial, després de dormir a la comissaria de la Verneda. Entre els arrestats també hi havia responsables de Pimec, la seu de la qual a Barcelona també va ser escorcollada, així com directius de fundacions, associacions i empreses catalanes.

Es van fer escorcolls a la seu de la Diputació a Rambla de Catalu-nya i també a la seva Oficina de Cooperació al Desenvolupament del carrer Londres. A banda de Manresa, també es van fer escorcolls a Girona, Falset, Reus, Mataró, Sant Cugat del Vallès, Arenys de Mar, les Preses, Tordera i Cabrils.